Venezia, le isole di plastica sommerse riaffiorano in Laguna

Sulla superficie sembrano terre vergini e incontaminate, ma basta fare qualche passo all’interno delle barene della Laguna per scoprire che sono piene zeppe di plastica. In questo periodo sta girando in rete un video dell’associazione Venice Lagoon in cui Gherardo Toso, vicepresidente, mostra la quantità di plastica presente nella barena di Sant’Antonio, di fronte a Burano. “Stavamo rimuovendo un barchino abbandonato, parte di uno degli obiettivi della nostra associazione, quando ci siamo accorti che sotto l’erba c’è una stratificazione impressionante di plastica”, spiega Toso che raccomanda a tutti di non procedere a una raccolta indipendente. “Le nostre barene sono uniche in Europa e ospitano la varietà più ampia di uccelli. Per questo bisogna stare attenti a non andare a rimuovere la plastica da soli perché si possono fare danni alle specie di volatili che nidificano”. Toso aggiunge che per raccogliere i rifiuti bisogna andare con associazioni come la loro, Legambiente, il WWF o la LIPU, quelle insomma certificate che sanno come non arrecare danno al già malconcio ambiente. “Parte di questa plastica viene dalle maree, altra però è conseguenza dell’inciviltà umana, come dimostrano i barchini e i frigoriferi abbandonati”. Le missioni di Venice Lagoon si possono vedere sul rispettivo canale YouTube. (testo Vera Mantengoli)

02:20