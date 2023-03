“Lo stile libero di una leggenda italiana”: un nuovo libro su Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è stata la più grande nuotatrice azzurra, capace di conquistare innumerevoli medaglie internazionali fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Già a sedici anni il talento la porta a diventare l’italiana più giovane a salire su un podio olimpico in una gara individuale. Da lì in poi, la storia è quella di una ragazza che si fa leggenda bracciata dopo bracciata.

"Federica Pellegrini. Lo stile libero di una leggenda italiana”: è il titolo di un nuovo libro sulla campionessa olimpica di Spinea, in unscita per i tipi di Diarkos. Il racconto della sua lunga e sorprendente nuotata ricca di medaglie, record e traguardi sportivi, ma anche la testimonianza della sua ultima gara agli Assoluti invernali di Riccione (novembre 2021) e della nuova vita giocata nel ruolo di grande ex: da madrina degli Europei nella “sua” Roma a figura di riferimento dello show biz, la Divina rimane una star anche fuori dalla piscina.

L’autore è Stefano Arcobelli, della «Gazzetta dello Sport». Ha seguito, come inviato, undici Olimpiadi, nonché i campionati mondiali ed europei di varie discipline.