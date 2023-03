Lamorgese: perché non sciolsi Eraclea? Leggete le recenti sentenze del Consiglio di Stato

Luciana Lamorgese al termine della sua testimonianza da ex prefetto di Venezia al processo “casalesi di Eraclea”. Da ministro dell’Interno non sciolse il comune per mafia come richiesto dal suo successore, Vittorio Zappalorto. Qui, interpellata dai giornalisti, si limita a rispondere: "Dovete leggervi le recenti sentenze del Consiglio di Stato"

00:35