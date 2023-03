Ragazza uccisa da un treno fuori dalla stazione di Mestre, traffico ferroviario in tilt

Traffico ferroviaria paralizzato per una giovane donna, classe 2000 di Chirignago, investita e uccisa da un treno a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre. E’ successo alle 14.45 di oggi, giovedì 9 marzo, lungo la tratta verso Padova.

Sul posto la polizia ferroviaria per cercare di verificare che cosa sia accaduto. Non è chiaro al momento se si tratti di un suicidio. L’investimento ha provocato ritardi su tutta la linea Venezia-Padova e in generale sul traffico ferroviario del Nordest.