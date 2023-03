Jesolo, tolleranza zero contro i tour alcolici a Pasqua

«Se state organizzando trasferte alcoliche a Jesolo in vista della Pasqua, cambiate pure idea. Voglio lanciare un messaggio sperando che arrivi forte e chiaro: Jesolo non tollera più alcun eccesso». Non usa giri di parole il sindaco Christofer De Zotti.

Si avvicina il periodo di Pasqua e, come ogni anno, moltissime persone sceglieranno Jesolo per trascorrere delle giornate di relax e divertimento. «Negli anni passati, purtroppo, c’è stato chi ha deciso di organizzare una visita in città prevedendo eccessi e sballo, tanto di giorno quanto di sera» ricorda «Con amarezza apprendo che anche in questi giorni c’è chi sta contattando operatori locali in cerca di supporto e complicità.Jesolo non tollera più alcun eccesso. Sono parole a cui seguiranno atti concreti, vale a dire le limitazioni ormai consuete e controlli su tutto il territorio a tutela dell’immagine della città ma prima ancora per ragioni di sicurezza. Restiamo la stessa città aperta e ospitale di sempre, attendiamo a braccia aperte ospiti, turisti e visitatori che cercano riposo e divertimento, purché questo rimanga all’interno dei confini della legalità e della convivenza civile».

«Jesolo non è la città dello sballo» ribadisce De Zotti «Un sentimento diffuso e molto sentito in primo luogo proprio dai residenti e dagli operatori, come testimonia il fatto che l’allerta sull’intenzione di qualcuno di raggiungere Jesolo per esagerare arriva proprio da loro. Da un lato intendo ringraziare questi imprenditori e questi cittadini per la collaborazione fattiva, che nasce dall’amore per la città; dall’altro voglio invitare tutti coloro che dovessero avere sentore di simili situazioni a comportarsi alla stessa maniera, evitando di fornire supporto e segnalando alle autorità quanto a loro conoscenza».