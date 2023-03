8 marzo a Venezia: il corteo per i diritti delle donne

Un fiume colorato quello che ha invaso le calli del centro storico, portando oltre duecento persone a ribadire che la Giornata internazionale della donna non è solo mimose e auguri, ma prima di tutto mobilitazione e dissenso per i diritti che le donne ancora non si vedono riconosciuto (video Interpress)

01:55