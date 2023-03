L’annuncio di Delta Air Lines: il 12 marzo ripartono i voli diretti giornalieri da Venezia a New York

Ritorna a Venezia il volo diretto con gli Stati Uniti: il 12 marzo riparte infatti il collegamento Delta Air Lines dall’aeroporto Marco Polo al New York JFK International Airport, mentre l’8 maggio saranno ripristinati i servizi per l’Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport. Entrambi i collegamenti, giornalieri, saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France KLM. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Venezia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.

«Siamo molto felici di tornare a collegare Venezia con i nostri hub di New York ed Atlanta nell’anno in cui Delta lancia l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dall’Italia. Quest’anno, il nostro volo per New York opererà da marzo anziché da maggio, come avvenuto nel 2022, garantendo ai passeggeri la possibilità di sfruttare questo collegamento diretto con gli Stati Uniti ancora prima», ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa. «Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e i ponti di primavera e l’estate sono tradizionalmente un momento di viaggio per gli italiani, che partono alla scoperta degli Stati Uniti e del continente americano. Viceversa, Venezia è una delle mete preferite in Italia per molti americani, e Delta è orgogliosa di supportare l’economia locale, favorendo l’arrivo di visitatori statunitensi».

«Il mercato statunitense, già dalla scorsa estate, sta avendo un recupero accelerato rispetto ad altre aree geografiche a livello internazionale» ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. «Delta, che già nel 2021 aveva riattivato i voli su Venezia, coglie le opportunità di questa ripresa, anticipando l’operatività di 55 giorni rispetto alla stagione estiva dello scorso anno, con aspettative di una positiva risposta anche da parte del nostro territorio che sarà fondamentale per un’ulteriore intensificazione dei collegamenti nel 2024».

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York-JFK per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.