Immobiliare a Venezia, ecco i palazzi d’oro in vendita e le zone dove invece conviene acquistare

Fino a venti milioni per i gioielli immobiliari in centro storico venduti da case d’asta come Christie’s e Sotheby’s. Il report di Immobiliare.it delinea invece i sestieri più cari (fino a 5.000 euro al metro quadro) e quelli con prezzi (quasi) accessibili

maria ducoli ed eugenio pendolini