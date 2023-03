A Caorle i delfini sono già tornati: il video

Un branco di delfini si mette a salutare un'imbarcazione. È accaduto l'altro giorno in mare aperto, al largo di Caorle, dove c'è la nota Oasi Marina. Che in estate i delfini vengano a “visitare” il mare di Caorle certamente non rappresenta una novità. Ma in pieno inverno uno spettacolo del genere francamente non si era mai visto.

A rendere testimonianza di questo saluto dei cetacei sono stati i membri del Gruppo Sommozzatori Caorle che hanno poi contattato l'ufficio stampa del Comune. Il social manager dell'amministrazione ha collocato sui social il filmato, e subito è stato un boom di visualizzazioni. In inverno (la primavera meteorologica sarebbe iniziata il 1 marzo) i mammiferi salutano Caorle a loro modo, compiendo piroette deliziose, disegnano il mare traiettorie stupende.