La presidente onoraria di San Marco Group spegne 102 candeline

La fondatrice e attuale presidente onorario di San Marco Group, Alessandrina Tamburini, compie oggi primo marzo 102 anni.

Durante oltre un secolo di vita, ha costruito un'azienda di successo che si distingue in tutto il mondo per sostenibilità e innovazione, dedicandosi inoltre, con inesauribile energia, anche alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio e a numerosi progetti di alto valore sociale.

La fondatrice celebra questa giornata speciale, vestita in azzurro, il suo colore preferito, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e dalla stima dei dipendenti del Gruppo e dell’intera comunità veneta. Per lei una grande torta alla frutta.

Desiderio?«Vorrei andare a fare una passeggiata», perchè da ottobre si muove poco.

La frase che ha più ripetuto durante la festa è stata «Siamo tutti assieme»

La dottoressa Tamburini, è una delle prime donne a laurearsi in Scienze Economiche e Commerciali all'Ateneo Ca' Foscari, e ha mosso i primi passi nella piccola ditta fondata dal padre nel 1937, trasformata poi nel 1962 in Colorificio San Marco di Marcon attuale San Marco Group, primo produttore italiano di pitture e vernici per l’edilizia.

Grazie alla sua tenacia e alla sua etica professionale, ha traghettato l'azienda verso l'innovazione e il successo, spronando alla competitività e incoraggiando il lavoro di squadra. Inoltre, ha promosso numerosi progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico in Veneto e a Venezia, sua città natale.

In occasione del suo 102° compleanno, la sua famiglia e i dipendenti di San Marco Group continuano ad esprimerle il loro grande affetto e stima.

«A nome di tutta la famiglia Geremia e di San Marco Group siamo orgogliosi di portare avanti i valori che ha coltivato nel corso della sua vita: la sostenibilità, l'innovazione, l'etica professionale e il lavoro di squadra » commenta Pietro Geremia presidente di San Marco Group e nipote della dottoressa Tamburini -. «La sua apertura mentale, la sua grinta, la sua capacità di guardare al futuro e il suo amore per il bello sono fonte di ispirazione oggi per tutti noi e continueranno ad ispirare molte persone in futuro».