Congresso provinciale della Lega a Venezia, il nuovo segretario è Sergio Vallotto

L'ex parlamentare Sergio Vallotto, vicino alle posizioni di Matteo Salvini, ha vinto la sfida congressuale della Lega per la provincia di Venezia.

Vallotto, già segretario provinciale dal 2016 al 2018., ha ottenuto 309 voti; più distanziato il suo sfidante, Antonio di Luzio, che si è fermato fermo a 153.

«Sono felice ed orgoglioso di questo risultato - ha detto Vallotto al termine dello scrutinio - Ringrazio di cuore tutti i militanti e tutte le sezioni: sarò il segretario di tutti. Insieme al direttivo, sono pronto a lavorare al fianco Matteo Salvini e di Alberto Stefani, che sosterrò come segretario Regionale della Liga Veneta e che ho voluto nel 2019 Commissario provinciale di Venezia. Un ringraziamento anche ad Andrea Tomaello per aver gestito il partito in un momento difficile».