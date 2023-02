Ilaria Capua a Venezia: la salute del futuro sarà quella circolare

Ilaria Capua all’inaugurazione dell’ anno accademico in Ateneo Veneto: "La salute del futuro è quella circolare. Tutto è collegato: animali, piante, ambiente contano moltissimo anche per noi umani. Serve un nuovo approccio che ci porti in una dimensione più sostenibile". Video Maria Ducoli

01:06