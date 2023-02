A Venezia chiude il Carnevale dei record. Martedì grasso di eventi diffusi

Dopo il record dei 100 mila visitatori sabato e degli 85 mila domenica, il Carnevale si avvia alla chiusura battendo ogni precedente numero: il picco nella giornata di lunedì è stato di oltre 60 mila persone, altrettante ne sono previste martedì 21.

Migliaia tra le calli, soprattutto famiglie con bambini, poiché le scuole erano chiuse. Un Carnevale dei record anche economici, secondo l’indagine di Cna Turismo e Commercio, che parla dei Carnevali d’Italia come di una rosa di iniziative il cui valore è stimabile sui tre miliardi di euro. E il Carnevale veneziano è certamente il più ricco in termini di presenze e di indotto.

Anche Mestre ha avuto il suo momento clou lunedì con la sfilata dei carri della terraferma lungo via Piave e il centro

A Mestre il Carnevale con la sfilata dei carri mascherati e 400 figuranti

Oltre ai tanti appuntamenti che hanno reso questo febbraio così denso di teatro di strada e musica, anche il martedì grasso non sarà da meno in fatto di eventi. Dal centro storico alle isole e alla terraferma, il Carnevale si conclude con momenti di svago e divertimento per grandi e piccoli.

I luoghi degli eventi fissi

Il Carnevale diffuso scelto quest’anno per evitare ingorghi ed eccessivi assembramenti toccherà i campi Santa Margherita, San Giacomo, San Geremia, dei Gesuiti, Santo Stefano, Santa Maria Formosa, San Cassiano, Esedra Castello. E anche Pellestrina, Burano e piazzetta Lepanto al Lido si riempiranno di colori, di maghi, di bolle di sapone, di clown e acrobazie di ogni genere. Il Closing Party “La sola dello zodiaco” farà ballare l’Arsenale, con la partecipazione di tutti i deejay delle più note località europee.

Teatro e musica per tutti

Non solo musica ma anche teatro, con gli spettacoli itineranti della rassegna “Venezia, ovvero l’arte della commedia”, curata dalla Compagnia Pantakin. In campo Santo Stefano e a San Marco, sia in tarda mattinata che nel pomeriggio la comicità entrerà in scena con le diverse proposte della Commedia dell’Arte.

Stasera alle 18 l’Ateneo Veneto ospiterà la conferenza- spettacolo “Breve e incredibile storia del Carnevale di Venezia”, della compagnia della Calza “I Antichi” in costume d’epoca. Teatro-canzone anche al Teatro a l’Avogaria con il gruppo Emincanto che porterà sul palco la tradizione locale trasformata in performance.

Ritmo e improvvisazione musicale anche in centro storico, in campo San Giacometo alle 11, in in Fondamenta de l’Arzere alle 16 e alle 21 in campo Sant’Aponal arrivano Gli Stellari, e il ritmo afro cubano farà da padrone.

Un’aria totalmente diversa si respirerà al Palazzetto Bru Zane, che aprirà le proprie porte per delle visite guidate che vadano a promuovere la musica ottocentesca francese. La conclusione del Carnevale arriva dappertutto.

In via Garibaldi la festa delle maschere verrà salutata alle 18 con lo spettacolo “Ziganviolin & Hoopnotika Circus Street Show”.

Il Lido accende il martedì Grasso con mercatini, artisti di strada, la carrozza di Carnevale, i truccabimbi, e alle 18.30, “Spazio Zero Band”farà ballare tutto il pubblico con la sua musica.

A Burano, invece, alle 15 la musica si diffonderà in piazza, dopodiché partirà la sfilata dei bambini nelle vie dell’isola, mentre la sera dj Aleandro porterà la musica in piazza