Morto nel terremoto in Turchia: la salma di Angelo Zen è arrivata all'aeroporto di Venezia

Il momento in cui, nella serata di oggi, sabato 18 febbraio, la salma di Angelo Zen, morto nel terremoto in Turchia, è atterrata all'aeroporto di Venezia-Tessera, per poi essere portata a Romano d’Ezzelino (video Pòrcile)

01:29