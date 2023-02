Terremoto in Croazia, scossa avvertita anche in Veneto

Un sisma di magnitudo 5, con epicentro sulla costa settentrionale della Croazia, vicino a Fiume, si è verificato alle 10:47, la scossa è stata avvertita anche in Veneto.

Il sisma è stato avvertito in particolare in tutto il Friuli-Venezia Giulia. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. Secondo le rilevazioni preliminari della Protezione civile regionale, il sisma si è verificato alle 10.47 a circa 21 km di distanza dalla città di Fiume.