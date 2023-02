Terremoto in Turchia, ecco chi era l’imprenditore veneto trovato morto

Angelo Zen, trovato morto nella giornata di giovedì 16 febbraio sotto le macerie del terremoto a Kahramanmaras, la città turca di un milione di abitanti epicentro del sisma, era originario di Saronno, in provincia di Varese, e aveva vissuto per anni a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, per poi trasferirsi a Martellago, in provincia di Venezia, dove viveva da qualche anno con la moglie.

Nel Bassanese risiedono due figli. È stato proprio uno di questi a dare l'allarme dopo aver tentato inutilmente di mettersi in contatto con il padre. L’ultimo contatto telefonico con Angelo risale infatti a domenica 5 febbraio, poche ore prima del sisma avvenuto nella notte di lunedì.

Il sessantenne, titolare di una ditta individuale, si occupava di manutenzione di macchine industriali per l’oreficeria, in particolare proprio in Turchia dove appunto si trovava all’inizio di febbraio.

Zen abitava in una casa tra il verde a Maerne di Martellago, in via Molino 10, con la moglie Patrizia Costarella, una delle referenti del controllo di vicinato e attualmente imprenditrice digitale da Herbalife.

Il suo lavoro di tecnico specializzato nel settore orafo lo portava spesso fuori dall’Italia. Su Linkedin scriveva dei suoi successi professionali. L’ultimo commento : «Ho installato questo forno e devo dire che è meraviglioso. Il sistema di controllo automatico del gas evita ogni possibile errore umano con incredibile semplicità».

Zen era un grande appassionato di camminate, sci e bicicletta, passioni che condivideva anche con i figli Leonardo e Mirko. L'ultimo viaggio con la moglie risale allo scorso dicembre, alla volta del Medio Oriente.