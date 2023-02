Dal 2024 debutta il treno del mare “Chioggia Line”

La Regione Veneto ha illustrato le novità su alcune linee ferroviarie regionali che coinvolgono le province di Venezia, Rovigo e Verona.

«Oggi c'è un nuovo capitolo, fatto di maggiore efficienza, affidabilità, comfort e qualità complessiva. L'affidamento del servizio a Trenitalia permetterà a questa parte del Veneto di uniformarsi ai livelli del resto della Regione, con indubbie ricadute positive per i cittadini», ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione, Elisa De Berti, presentando il nuovo servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre-Venezia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona.

All'appuntamento c'era, tra gli altri, l'ad di Trenitalia Luigi Corradi. La presentazione fa seguito all'aggiudicazione della gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario per il periodo 2023-2032, che ha individuato in Trenitalia il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il servizio coinvolge 39 Comuni e l'offerta del nuovo contratto si attesta a regime su 92 collegamenti/giorno (periodo scolastico). Nel periodo estivo l'offerta sarà di 81 collegamenti/giorno.

Nel dettaglio, i convogli ALn saranno sostituiti da treni Minuetto, con miglioramento in termini di comfort di viaggio; il rinnovamento complessivo della flotta si tradurrà in un maggior numero di posti a sedere, più posti bici, maggiore sostenibilità (elettrificazione della linea Adria-Mestre), affidabilità, integrazione ferro-gomma (nuovi collegamenti in periodo scolastico, nuove corse in periodo estivo, autobus ibridi), integrazione modale dei servizi.

Sulla linea Verona-Rovigo, i tempi di percorrenza saranno ridotti determinando la realizzazione delle corrispondenze a Rovigo tra i servizi provenienti da Chioggia e quelli diretti a Verona, incrementando il numero delle corrispondenze e le soluzioni di viaggio.

La linea Rovigo-Chioggia vedrà una riprogrammazione degli slot con un cadenzamento dell'offerta nei giorni feriali e festivi. «Il valore delle infrastrutture ferroviarie - rileva D Berti - va oltre il semplice trasporto: questo servizio da un lato avrà un impatto significativo sull'ambiente, con una riduzione del traffico automobilistico a vantaggio della sostenibilità, dall'altro si tradurrà in un importante strumento di valorizzazione turistica, collegando città d'arte, spiagge e un territorio unico come il Delta del Po, Riserva di Biosfera MAB Unesco». Nell'estate 2024 sarà infatti avviato il treno del mare «Chioggia Line» che nel fine settimana unirà Verona con Chioggia. Con lo stesso treno vedrà la luce anche il «Delta del Po Link», che darà la possibilità di raggiungere il Delta del Po in bici scendendo ad Adria, dove sarà attivo un servizio integrato ferro-gomma.