Il Papa nomina il Patriarca di Venezia nel Dicastero Cultura ed Educazione

Il Papa ha nominato il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, membro del dicastero per la Cultura e l'Educazione, per il prossimo quinquennio. Lo rende noto la Diocesi di Venezia.

"Mentre Le esprimiamo la nostra soddisfazione per la Sua nomina - si legge nella lettera del Prefetto del Dicastero, il cardinal José Mendoça, che acclude la nomina papale - siamo certi di poter contare sulla Sua esperienza, competenza e disponibilità. Siamo a conoscenza dell'interesse che Ella ha sempre coltivato per le questioni educative e culturali, e desideriamo che la Sua qualificata preparazione e ricca esperienza apportino un valido contributo per gli impegni istituzionali così importanti tanto nella vita della Chiesa, delle Università e delle Scuole, come nel vasto campo del dialogo culturale".

Il dicastero per la Cultura e l'Educazione, oltre a promuovere iniziative di ricerca, studio e approfondimento, coordina e disciplina le attività accademiche e didattiche degli Atenei pontifici, delle Università cattoliche e degli Istituti Teologici e di tutti gli altri centri di studio dipendenti dalla Santa Sede. Allo stesso tempo sostiene il dialogo intellettuale con il mondo laico o non cristiano.

Al Patriarca le felicitazioni del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Sono certo che saprà dare un prezioso contributo come membro dell’importante dicastero per competenza e sensibilità ma anche per il suo ruolo di Patriarca di Venezia, città che è simbolo universale di cultura, di studi e di dialogo”.