Terremoto in Turchia, quindici vigili del fuoco del Veneto e del Friuli Venezia Giulia partono per portare soccorsi

Questa sera alle 21:00 un contingente USAR (Urban Search And Rescue) del Veneto- Friuli Venezia Giulia dei vigili del fuoco composto da 15 unità guidate dall’ingegner Francesco Cicirello funzionario del comando di Treviso partono dall’aeroporto di Pisa per raggiungere le zone terremotate in Turchia.

Parte del contingente italiano partirà anche dall’aeroporto di Pratica di Mare. L'intero team è formato da vigili del fuoco provenienti da varie regioni tra le quali Lazio e Lombardia e avvicenderanno le squadre già presenti sul suolo turco da martedì mattina.

Ecco chi parte

I vigili del fuoco del team Usar Veneto-Friuli Venezia Giulia in partenza alle 12:30 dal comando della caserma di Mestre per raggiungere Pisa sono cosi composti:

1 funzionario dal comando di Treviso

4 vigili del fuoco del comando di Venezia tra cui un nucleo cinofilo

4 vigili del fuoco del comando di Belluno tra cui un nucleo cinofilo

2 vigili del fuoco del comando di Rovigo

1 vigile del fuoco del comando di Verona

1 vigile del fuoco del comando di Pordenone

2 nuclei cinofili del comando di Gorizia.