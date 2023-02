In 400 per dire addio a Giordano, morto a 21 anni per una buca

Oltre 400 persone hanno partecipato sabato mattina ai funerali di Giordano Sanginiti, il giovane di 21 anni di Mirano morto sabato 4 febbraio a causa di un incidente stradale a Cadoneghe, nel Padovano. Un incidente la cui colpa i testimoni e la famiglia hanno additato a una buca presente sul manto stradale che avrebbe provocato la caduta fatale

I tanti amici e compagni

I funerali si sono tenuti in forma laica nel parco di Villa Belvedere a Mirano. A dare un commosso saluto c’erano i familiari e tantissimi amici e conoscenti, gli Scout con divise e bandiera, i Bikers, rappresentanti del Cai (il ragazzo era appassionato di montagna e amava in particolare la zona di Forni di Sopra, in provincia di Udine, la località dove la famiglia ha una casa).

Oltre a loro anche gli ex compagni di scuola delle superiori e gli insegnanti e i compagni della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, che frequentava.

Le musiche che amava

La mamma e la sorella sono intervenute raccontando degli anneddoti della vita di Giordano. Durante la cerimonia sono state suonate le canzoni rock preferite di Giordano, tra cui “Wind of change” degli Scorpions e “Wish you we here” dei Pink Floyd.

Alla cerimonia oltre ad amici, ex compagni di università e di classe hanno parlato le insegnanti dell’istituto Ponti che aveva frequentato e l’insegnante di arti marziali che lo aveva seguito fin da piccolo.

Alla fine della cerimonia a cui ha partecipato anche il sindaco di Mirano Tiziano Baggio i partecipanti hanno deposto un fiore bianco accanto alla bara come chiesto dai famigliari.