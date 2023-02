Chioggia in lutto, è morto l’ex calciatore Giuliano Boscolo Nata

Lutto nel calcio chioggiotto e padovano per l'improvvisa scomparsa di Giuliano Boscolo Nata, 74 anni, già giocatore e quindi allenatore e osservatore dell'Union Clodiasottomarina prima e del Chioggia Sottomarina poi. Persona molto conosciuta in città, anche per via della sua ex attività di bagnino al Granso Stanco.

Ma la sua notorietà, Giuliano Boscolo la deve soprattutto al calcio. Cresciuto nelle giovanili del Sottomarina, alla fine degli anni Sessanta, è poi passato al grande calcio approdando al Padova, nel 1968, in Serie B. Una decina di presenza con i biancoscudati tra i cadetti, gli sono valse la riconferma a Padova nonostante la retrocessione in Serie C. Ma è proprio in Serie C, che l'attaccante chioggiotto, ha la sua consacrazione. In terza serie, in tre campionati, con i biancoscudati gioca 54 partite e mette a segno 16 gol.

Nel 1973 il passaggio al Modena, sempre in Serie C e anche con i canarini Boscolo si dimostra attaccante di categoria, segnando 10 gol nella prima stagione in Emilia e altri tre in quella successiva. Quindi il passaggio alla Lucchese ancora in Serie C e poi al Ravenna in D, prima di tornare a casa per chiudere la sua carriera con la maglia dell'Union Clodiasottomarina.

Il calcio però è sempre stato la sua grande passione. Si era cimentato, sempre a Chioggia, nei panni di allenatore delle giovanili dei granata. Negli ultimi anni di attività si era invece ritagliato un ruolo nei panni di osservatore del Chioggia Sottomarina, prima sotto la presidenza Gianni Pagan, che d'estate era pure il suo datore di lavoro in spiaggia, e poi con Gino Levantaci presidente.

Seguiva gli avversari che il Chioggia avrebbe affrontato la domenica successiva. Personaggio di grande competenza tecnica, a lui si erano affidati allenatori del calibro di Renica, Dal Bianco e Marco Scarpa. I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa di San Martino a Sottomarina.