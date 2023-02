Partita San Donà-Treviso, vietato vendere biglietti ai residenti nel Trevigiano

La Prefettura di Venezia ha disposto divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Treviso, per la partita categoria di Eccellenza tra San Donà e Treviso, in programma domenica 12 febbraio.

Il provvedimento è stato adottato sulla base di indicazioni della Questura di Venezia, a seguito dei disordini occorsi in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre di Spinea e Treviso, lo scorso 8 febbraio, al fine di prevenire eventuali ulteriori turbative in occasione dell’incontro di calcio in programma domenica prossima.

Al momento dell’acquisto dei biglietti saranno effettuati i dovuti controlli documentali. Previsto un rafforzamento dei controlli e degli organici delle forze dell’ordine