Luciano Donadio, presunto boss di Eraclea, in Tribunale da uomo libero

L’arrivo di Luciano Donadio in aula bunker a Mestre, da uomo libero, per assistere al processo che lo vede imputato per aver costituito ad Eraclea un’associazione di stampo mafioso. All’ingresso, la richiesta di documenti: “Li avete voi, sono rimasti in carcere”. Dopo quattro anni di carcerazione preventiva, il Tribunale ha scarcerato 14 imputati, ritenendo sufficiente la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Eraclea. (Roberta De Rossi, video Agenzia Pòrcile)

