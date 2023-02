A Maerne una veglia di preghiera per Angelo Zen

La comunità di Maerne di Martellago si è riunita in serata nella chiesa parrocchiale in un momento di preghiera e speranza per Angelo Zen, l'imprenditore 60enne disperso nel terremoto in Turchia, del quale non si hanno notizie da domenica sera. A celebrare la funzione è stato il parroco, don Siro Zorzi, alla presenza di Andrea Saccarola, sindaco di Martellago, e Simone Bontorin, primo cittadino di Romano d'Ezzelino (Vicenza), dove Zen ha risieduto per oltre vent'anni (video Pòrcile)

03:03