Mestre, lo Iusve sbarca a Sanremo con un team di 4 studentesse

É stata sorteggiata tra centinaia di giornalisti accreditati nella sala stampa «Lucio Dalla» per poter partecipare alla serata di esordio del Festival di Sanremo.

Veronica Roncato di Piombino Dese è una giovane reporter di Cube Radio che sta seguendo la kermesse canora sia per l’emittente dell’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve), che per l’associazione «Raduni», che fa da riferimento per gli operatori della radio e dei media universitari italiani. E ha preso «il biglietto vincente».

A Sanremo con lei ci sono Elena Bertocco, Paola Tosetti e e Aurora Simionato, responsa- bile di palinsesto dello Iusve classificatasi al secondo posto nella classifica dei migliori speaker universitari italiani dell’edizione 2022. Con loro è presente Marco Sanavio, direttore di testata e responsabile della comunicazione nazionale di Raduni, l’associazione che fa da riferimento per tutte le emittenti radiofoniche universitarie italiane.

«L’emozione è stata grandissima» dice Veronica «l’ho saputo un’ora prima e mi sono trovata catapultata dentro la diretta. Mi hanno colpito molto le commemorazioni di Lucio Battisti e Stefano d’Orazio, anche se sono di un’altra generazione, segno che il valore della musica va oltre il tempo. Ho apprezzato anche l’emozione di ascoltare dal vivo i monologhi di Chiara Ferragni sulla fiducia in sé stessi, e di Benigni sulla Costituzione».

Il team di Cube Radio punta a consegnare nelle prossime ore il premio «Ethical Champion» per l’etica dei social media a Gianni Morandi, per la sua capacità di reagire con gar- bo e grande assertività anche nelle situazioni più critiche.