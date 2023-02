Ca’ Foscari, una città metropolitana universitaria tra Treviso e Venezia ma resta l’emergenza spazi per gli studenti

Il sogno di una città metropolitana universitaria ha inaugurato la mattina del 9 febbraio l’Anno Accademico 2022/2023, ma gli studenti reclamano più ascolto e coerenza.

Al Teatro Malibran, allestito per l’evento, i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro e di Treviso Mario Conte hanno tracciato gli impegni dei prossimi anni che vanno nella direzione di creare più studentati, più collegamenti tra le diverse sedi e anche più luoghi per il divertimento.

Dopo aver espresso solidarietà agli studenti e docenti provenienti da Turchia e Siria e alla popolazione colpita, la rettrice Tiziana Lippiello ha fotografato la crescita dell’ateneo e l’obiettivo di realizzare, dopo gli studentati di San Giobbe, Santa Marta e Via Torino, anche il progetto di insediarsi nella Caserma Pepe se verrà accolto.

La rettrice Tiziana Lippiello

«Oggi la nostra comunità conta quasi 23 mila iscritti. L’investimento previsto dal 2023 al 2025 è di 53 milioni di euro per interventi edilizi. Tra gli altri un incremento di 300 mila euro all’anno per biblioteche. Grazie ai fondi del Pnrr già assegnati sono state finanziate 33 borse di studio in più per dottorandi e verranno reclutati 50 ricercatori. Sempre all’interno del Pnrr abbiamo presentato progetti per 60 dei quali 46 sono già stati finanziati».

Il mondo universitario si vuole quindi ampliare, ma fa i conti con la mancanza di spazi.

Conte ha snocciolato i numeri degli investimenti di Treviso per il futuro universitario, mentre Brugnaro ha detto che la città metropolitana universitaria c’è già, ma bisogna renderla più visibile «come ha fatto Confindustria che è riuscita a unire più sedi in un unico ente».

Parlando dell’importanza dell’ateneo, Brugnaro si è anche detto consapevole del problema degli spazi e ha detto agli studenti che il Comune è a disposizione per loro. Un grande sogno per il futuro che cozza nel presente con una certa scontentezza da parte degli studenti, come ha detto la rappresentante Elisa Sartorelli leggendo una lettera in cui si ringrazia Ca’ Foscari per essersi impegnata per le borse di studio, ma viene chiesto all’ateneo più ascolto.

«Non posso poi che riscontrare nell’esperienza dell’ultimo anno l’incoerenza tra il definire noi giovani il futuro della nostra società e la poca cura che a noi viene riservata».

L’evento è proseguito con la premiazione degli studenti migliori e il concerto del Conservatorio Benedetto Marcello. In chiusura Lippiello ha ricordato i tantissimi progetti e parternariati dell’Università ringraziando gli studenti «perché danno un senso al nostro lavoro quotidiano».