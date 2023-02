Fuochi d'artificio per celebrare la scarcerazione di Luciano Donadio, presunto boss dei Casalesi di Eraclea

Fuochi d'artificio a Eraclea, in via Sarpi: in casa Donadio si festeggia il ritorno a casa di Luciano e del figlio dopo quasi 4 anni di detenzione. Una festa per tutta la famiglia che ha subito un duro colpo dall' inchiesta decennale sulla mafia a Eraclea. La comunità intanto si interroga sul processo ancora in corso e sul suo esito ancora incerto. La piazza Garibaldi sferzata dal vento gelido è semideserta. Ancora chiuso dopo anni il Punto Snai intestato al figlio, che tanto aveva fatto discutere. Eraclea vorrebbe voltare pagina ma non ci riesce. (testo Giovanni Cagnassi)

