Riecco il presunto boss dei Casalesi Luciano Donadio a Eraclea dopo quattro anni in cella: «Contento e tranquillo»

Alle 11 in punto di mercoledì 8 febbraio, nel primo giorno dopo la scarcerazione, Luciano Donadio, presunto boss dei Casalesi di Eralcea, è arrivato in piazza Garibaldi a Eraclea con il figlio Adriano. E’ sceso da un Suv per entrare in un negozio.

Processo “Casalesi di Eraclea”: tutti liberi, per scadenza termini. Dopo 3 anni di carcere esce Luciano Donadio Roberta de rossi 07 Febbraio 2023 Roberta de rossi

Leggermente dimagrito, ha detto poche parole: "Sono contento di essere a casa, sono tranquillo. Non posso parlare in questo momento. Vedremo l'esito dei processi".

Fuochi d'artificio per celebrare la scarcerazione di Luciano Donadio, presunto boss dei Casalesi di Eraclea

Obbligo di dimora per il "boss" di Eraclea che torna in piazza tra lo stupore della gente che preferisce non commentare. Si percepisce curiosità e paura, ma anche il desiderio di non vivere più certe tensioni che hanno proiettato Eraclea sulle prime pagine e sempre sotto i riflettori per mesi.

Martedì sera il ritorno di Donadio a casa era stato salutato con i fuochi d’artificio.