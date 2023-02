Incidente sul Passante di Mestre, un ferito e traffico bloccato

Incidente su Passante di Mestre, un ferito e traffico bloccato

Nella notte del 7 febbraio, a mezzanotte e mezza, un incidente ha coinvolto tre veicoli sul Passante di Mestre, nella zona tra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè in direzione Trieste. La carambola, che ha visto coinvolti un furgone e due auto, è avvenuta al chilometro 384+200 est a Martellago. Il conducente di una delle due auto è rimasto ferito.

Sul luogo sono intervenuti il personale del Suem-118, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Venezia, insieme ai coordinatori del Centro operativo e agli Ausiliari della viabilità di CAV per assistere e segnalare la situazione.

Il traffico è rimasto fermo per circa mezz'ora a causa dei veicoli bloccati e dei numerosi detriti e liquidi in carreggiata. Chi viaggiava in direzione Trieste è stato invitato a deviare per la A57-Tangenziale di Mestre. Tuttavia, grazie all'ora e al poco traffico, la coda non ha superato il chilometro e la circolazione è ripresa poco dopo con la riapertura progressiva delle corsie di marcia.

L'intervento di pulizia del manto stradale e lo sgombero dei mezzi sono terminati intorno alle 4 del mattino.