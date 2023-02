Caos sull’autostrada A4, quattro incidenti con mezzi pesanti in meno di 30 chilometri

Quattro incidenti sull’autostrada A4, martedì pomeriggio, nel tratto compreso tra San Donà e Portogruaro. Lo comunica l'applicazione InfoViaggiando di Autovie Venete.

In uno degli incidenti, il più grave per dinamica, sono coinvolti tre mezzi pesanti, fra cui uno che trasporta liquami. In azione anche l'elisoccorso del 118 proveniente da Padova. Il primo incidente al chilometro 428 tra San Donà e Cessalto, ma in territorio veneziano (altezza via Calnova). Il secondo al chilometro 435 tra Cessalto e San Stino, in provincia di Treviso; il terzo al chilometro 440, tra San Stino e Portogruaro. Il quarto incidente è sulla carreggiata ovest tra Latisana e Portogruaro, al chilometro 461. Chiusi gli ingressi di San Donà e San Stino in direzione di Trieste. Prevista la chiusura del tratto San Donà - Cessalto per consentire i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata