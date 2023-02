Carnevale di Venezia 2023: ecco il tradizionale corteo della Pantegana

Con il corteo della pantegana si è aperta la domenica del carnevale di Venezia. Lungo il Canal Grande, hanno sfilato un centinaio di imbarcazioni veneziane, “vestite in maschera”. Avanti a tutte, la caorlina con a bordo i 7 metri della pantegana, simbolo (irridente, ma non troppo) di Venezia, «città che resiste a tutto: come la pantegana, che non è un ratto», ha detto Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni del Comune, che questa pantegana in cartapesta ha realizzato 25 anni fa. (video Tagliapietra/ Interpress)

01:34