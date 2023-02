Bassa marea eccezionale a Venezia, a secco anche il Canal Grande

A spasso lungo le sponde del Canal Grande. Acqua così bassa in Canal Grande a Venezia, da rendere (idealmente) possibile camminare dentro molti canali della città: i mareografi del Centro Maree del comune di Venezia hanno, infatti, segnato un -63 cm sul medio mare. Un andamento che si riproporrà anche nei prossimi giorni. Se in Canal Grande, naturalmente, il transito è comunque defluito regolarmente, gondole e barche dono rimaste in secca, poggiate sui fondali in morte parti della città. (video Interpress)

01:42