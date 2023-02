Con lo spettacolo in Canal Grande Venezia apre il carnevale 2023

Tutti lungo le rive stasera per il tradizionale corteo di carnevale. Una folla multilingue si è accalcata a bordo Canal Grande per non perdersi lo spettacolo del primo carnevale senza restrizioni. Non solo una babele di lingue ma anche di colori, con tantissimi ancora in maschera da oggi pomeriggio, quando Piazza San Marco si è trasformata nella scenografia perfetta di una moltitudine di maschere, da quelle tradizionali fino ai cosplay.

Per assistere al corteo, le stazioni delle gondole e gli imbarcaderi sono state prese all’assalto dai turisti, mentre i locali più fortunati hanno seguito l’incantevole spettacolo dalle finestre di casa.

Importante il lavoro della polizia municipale per garantire la sicurezza, così come quello dei preziosi volontari di Enjoy Respect Venice.

È stata una inaugurazione in grande stile, che ha preso il via poco dopo le 20 nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia, ed è proseguita per circa un' ora in un profluvio di luci e colori, fino in bacino di San Marco.

La parata, 'capitanata' da una grande testa di Unicorno, ha visto protagonisti una cinquantina di artisti, vestiti con le splendide creazioni degli atelier veneziani. Moltissimi gli artisti coinvolti nello spettacolo, con un quartetto lirico di straordinarie voci a intonare le arie d'opera, i corpi danzanti di ballerini e acrobati a intrattenere gli spettatori, e il fuoco, a simboleggiare il calore e la passione della rinascita.

È stato uno show che ha messo in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca lagunare, trasportando il pubblico in un'atmosfera festosa e dal sapore ancestrale