Investimento in Friuli, ritardi sulla linea ferroviaria Venezia-Udine

Investimento in Friuli, forti ripercussioni da questa mattina presto, venerdì 3 febbraio 2023, sulla linea ferroviaria alta Venezia - Udine. Coinvolti passeggeri diretti a Conegliano, Treviso, Mestre e Portogruaro. Il fatto è accaduto all’altezza della stazione di Codroipo, nell’Udinese. Sulla scorta di quanto comunica Trenitalia, in modo ufficiale, la circolazione è sospesa tra Basiliano e Codroipo, ancora in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. Il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) oggi è instradato sul percorso alternativo da Udine a Venezia Mestre via Gorizia con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 120 minuti e non ferma a Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale.

I passeggeri in partenza da Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno R 16811 Udine (6:55) - Venezia Santa Lucia (8:55) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9713 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15) oggi ha origine da Venezia Mestre alle ore 8:00.

A seguito dell’incidente dunque diventa Venezia Mestre la stazione cruciale e crocevia dei passeggeri coinvolti nei ritardi I passeggeri in partenza da Udine possono utilizzare il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Gli utenti in partenza da Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno R 16811 Udine (6:55) - Venezia Santa Lucia (8:55) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Regionali, avverte Trenitalia, possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Udine e Casarsa. Rischiano il pieno di passeggeri i treni della linea Casarsa - Portogruaro, stazione alternativa di percorso per usare la linea metropolitana bassa Portogruaro - Venezia.