Sabato i funerali della 17enne trovata senza vita ai Giardini dell’Arsenale a Venezia

Un dolore troppo grande da sopportare: il comune di Spresiano, dopo la morte della diciassettenne Francesca Tagliapietra, figlia dell’assessore Paolo, ha deciso di annullare tutti gli eventi pubblici in programma per le prossime due settimane.

«La nostra comunità è completamente sconvolta, sottosopra». È questa l’espressione che usa il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra cercando di raffigurare il cordoglio comune che da mercoledì accompagna la terribile notizia.

Francesca Tagliapietra avrebbe compiuto 18 anni tra qualche mese. Lunedì scorso si è allontanata da casa, per non fare più ritorno. I suoi genitori, il padre Paolo Tagliapietra, avvocato originario di Bassano del Grappa, e la madre Monica Granzotto, si erano subito impensieriti e avevano deciso di contattare i carabinieri. È stata la polizia di Stato di Venezia nelle ore successive, quando era ormai martedì, a ritrovare il corpo senza vita della studentessa nella zona dei giardini nel sestiere di Castello.

Mercoledì, nel primo pomeriggio, il padre Paolo, effettuato il riconoscimento ed espletate le procedure necessarie per darle l’ultimo saluto, ha pubblicato sul suo profilo l’epigrafe della diciassettenne. Sabato la chiesa parrocchiale di Spresiano si annuncia già gremita. I funerali sono in programma alle ore 10.30.

Ad officiarli sarà don Giuseppe Viero, che Francesca l’aveva vista crescere: «Sono in crisi anche io» è il suo commento alla vigilia della cerimonia. Si stringono idealmente attorno al capezzale della famiglia, che comprende anche il fratello maggiore Alvise, tutti i componenti della giunta, il consiglio comunale, i funzionari dell’amministrazione, i semplici cittadini e le ex compagne della scuola di danza, in particolare quella degli “Angeli Danza” di Susegana, diretta da Jessica Rosso.

Ancora giovanissima Francesca Tagliapietra aveva alle spalle già importanti esperienze: Montecarlo, Vienna, Roma. Era stata un’eccellenza della danza classica. Era stata finalista al prestigioso premio Mab, aveva partecipato a uno stage dell’Academie Princesse Grace era stata selezionata dall’Accademia dell’opera di Vienna e dall’accademia dell’Opera di Roma.

Ed è proprio nella capitale, nel 2019, all’età di 14 anni, che si era trasferita per frequentare i corsi di danza e contestualmente un percorso di studi superiori in un liceo linguistico. La pandemia, nel 2020, l’aveva riportata a casa e si era ormai allontanata dalla