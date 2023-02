Marcia della pace, domenica 5 febbraio il corteo a Chioggia

«Fare squadra per essere promotori e operatori di pace». Questo il tema e l’invito proposto per domenica 5 febbraio ai partecipanti della Marcia della pace organizzata a Chioggia dall’Azione cattolica ragazzi diocesana, in collaborazione con il Masci Oratorio salesiani Chioggia, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Chioggia. In prima fila il vescovo monsignor Giampaolo Dianin e il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e l’atleta paralimpica Serena Banzato.

«In un momento storico come quello attuale» ha detto il primo cittadino «con una guerra alle porte di casa nostra e molti altri conflitti e repressioni brutali in tanti luoghi del mondo è fondamentale che le istituzioni lancino messaggi di pace. La pace si costruisce giorno per giorno e tutti noi possiamo contribuire a crearla e preservarla. La Marcia è un momento importante per la nostra città, invito tutti a prendervi parte».

La manifestazione, che si terrà domenica 5 febbraio 2023, si svolgerà con le seguenti modalità: ore 14.30 il ritrovo presso il centro Salesiano don Bosco di Chioggia; ore 14.45 partenza della Marcia dal campo sportivo oratorio Maria Ausiliatrice in Chioggia partendo dai Salesiani di Chioggia, verso Riva San Domenico, poi verso Isola dell’Unione, Via Roma, Piazza Todaro, Via San Marco, Via Sottomarina per arrivare a Viale Isonzo verso la parrocchia B. V. di Lourdes in Sottomarina. Lungo il percorso verranno effettuate due soste brevi (10 minuti ciascuna) previste presso il parcheggio dei Bus dell’Isola dell’Unione e presso Piazza Todaro. La manifestazione si concluderà presso la Parrocchia B. V. di Lourdes.

Il tema di quest’anno invita a fare squadra per essere promotori e operatori di pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.