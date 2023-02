Proposta di legge regionale sul fine vita, inizia la raccolta firme della cellula Coscioni

La cellula Coscioni veneta alle 10.15 di martedì 1° febbraio ha ritirato a Palazzo Ferro Fini a Venezia i moduli per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale sul tema del fine vita. Decorrono ufficialmente i sei mesi necessari per la raccolta di 7.000 firme e verranno organizzati punti di raccolta adesioni in tutta la regione.

Prima iniziativa sabato 4 febbraio dalle 10 alle 13 davanti al centro Le Barche a Mestre.

In Italia, anche in assenza di una legge del Parlamento, chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabile può avere già diritto a ottenere aiuto medico alla morte volontaria. Per garantire in tutte le Usl del Veneto tempi certi per la procedura di verifica e attuazione, la cellula Coscioni ha lanciato la mobilitazione per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare.

La mail di riferimento è liberisubito.it veneto@liberisubito.it. Qui si raccolgono anche le offerte di aiuto da parte dei volontari e degli autentificatori.