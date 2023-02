Mogliano, studenti bruciano la circolare dell'assessore Donazzan

"Mentre la guerra in Ucraina va avanti la giunta regionale veneta pensa di commemorare la ritirata di Russia del ‘43, che segnò la fine dell’invasione nazista dell’URSS. In una circolare inviata alle scuole, impregnata di revisionismo storico, l’assessora Donazzan di FDI racconta che i soldati italiani combatterono “in nome della patria”. All’epoca questa patria era l’Italia di Mussolini che assieme a Hitler cercava di schiacciare il primo paese socialista al mondo". Pronta la reazione di molti studenti: la mattina del 1 febbraio davanti al liceo Berto di Mogliano, gli studenti - come segnala il Fronte della gioventù comunista, che ha diffuso queste foto - hanno strappato o bruciato copie della circolare regionale. Il messaggio: “A chi pensa che questa propaganda storica passerà sopra le teste dei più giovani, noi rispondiamo con uno slogan chiaro: niente revisionismo nelle scuole".