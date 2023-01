Processo in Appello per Veneto Banca, la lettura della sentenza di condanna di Vincenzo Consoli

Il dispositivo con cui Vincenzo Consoli, ex ad di Veneto Banca, è stato condannato a tre anni di reclusione in appello per l'accusa di ostacolo alla vigilanza in relazione al crac dell'istituto di credito. (video Agenzia Pòrcile)

02:23