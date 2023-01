Processo d'Appello per Veneto Banca: "I miei sei anni di lotta per la verità e la giustizia"

Walter Baseggio è il presidente del Centro primo soccorso risparmiatori del Coordinamento don Torta: "Veneto Banca era per noi risparmiatori come una mamma, io ho perso parecchi soldi". Anche lui lunedì 30 gennaio era davanti all'aula bunker di Mestre in attesa della sentenza di secondo grado a carico di Vincenzo Consoli, ex ad di Veneto Banca. (videointervista Laura Berlinghieri, video Agenzia Pòrcile)

02:25