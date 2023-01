Processo d'Appello per Veneto Banca: Consoli in silenzio, il presidio dei risparmiatori fuori dal tribunale

Concluse le repliche davanti alla Corte d'Appello, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio e Vincenzo Consoli, ex deus ex machina di Veneto Banca, a processo per il crac dell'istituto di credito, ha lasciato l'aula bunker di Mestre senza rilasciare dichiarazioni. All'esterno del tribunale anche una rappresentanza dei risparmiatori che ha ribadito la richiesta di avere i risarcimenti per i risparmiatori truffati dai crac delle banche venete. (videointervista Laura Berlinghieri, video Agenzia Pòrcile)

