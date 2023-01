Crisi alla AkzoNobel di Peseggia: la protesta dei lavoratori arriva a Mestre

Bandiere, striscioni, cartelli davanti alla sede dei sindacati in via Ca' Marcello a Mestre: dopo che nei giorni scorsi i dipendenti della AkzoNobel hanno bloccato la strada di fronte allo stabilimento, lunedì 30 gennaio la protesta si è spostata di location in occasione dell'incontro tra le rappresentanze sindacali e l'assessore al Lavoro della Regione Elena Donazzan (video Agenzia Pòrcile)

01:31