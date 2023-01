Laura Pausini a Venezia, c’è anche la terza data

C’è una terza data per Laura Pausini a Venezia; dopo il 30 giugno, con i biglietti bruciati nel giro di un’ora, e il primo luglio (che non è bastato ad accontentare tutti), arriva anche il 2 luglio. Sarà un lungo weekend quello della star mondiale del pop italiano in Piazza San Marco, dove apre il suo nuovo tour. Una città, diceva annunciando la prima data, dove non era mai stata. E che, evidentemente, non aspettava che lei.