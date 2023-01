Wine in Venice, Lara Loreti (Il Gusto): "Premiare le cantine più impegnate per l'ambiente"

Wine in Venice, parla Lara Loreti, de Il Gusto, media partner dell'iniziativa: "La volontà è premiare quelle cantine più impegnate per l'ambiente, per l'etica e la cultura" (intervista Alessandro Ragazzo, video Pòrcile)

01:23