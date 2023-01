Wine in Venice, Centinaio: "L'Europa sappia che il vino è cultura, non sballo"

Wine in Venice è l'evento da sabato 28 a lunedì 30 gennaio alla Scuola Grande della Misericordia e a Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, che vede protagoniste 20 cantine, una per regione oltre a degustazioni e dibattiti. Un palcoscenico dedicato a protagonisti, storie, contaminazioni tra il mondo del vino e non solo. Un contenitore di cui “Gusto” del Gruppo Gedi è media partner. Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio manda un messaggio all'Europa (intervista Alessandro Ragazzo, video Pòrcile)

01:56