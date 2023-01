Jesolo International Club camping è il migliore di tutta Europa

Jesolo International Club Camping premiato da Adac: è il migliore d’Europa. A Stoccarda, capitale dello stato di Baden-Württemberg, in Germania, si è svolta la cerimonia “Adac Superplatz 2023”, per l’assegnazione dei riconoscimenti dei migliori campeggi europei, secondo la speciale classifica tracciata dalla stessa Adac, l’Automobil Club Tedesco.

Adac segue anche il settore turismo e ogni anno pubblica l’Adac Campingführer, guida dei campeggi considerata una vera e propria “bibbia” per gli appassionati, che descrive e valuta 5600 strutture ricettive, le più rappresentative tra le 25 mila in Europa. I campeggi vengono visitati da ispettori Adac che si presentano senza preavviso, valutando servizi igienici, piazzole e aree comuni, animazione, shopping e ristorazione, spiaggia e piscina. I campeggi con punteggio maggiore di 4,5 (su un massimo di 5) ottengono le 5 stelle Adac e la denominazione “Super Platz”, ovvero Super Campeggio”.

Tra i 25 mila campeggi europei, 175 possono fregiarsi del titolo “Super Platz 2023”. In Italia sono 37 e la costa veneta è quella maggiormente rappresentata. E tra tutti i campeggi, Jesolo International Club Camping è quello che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, sia in Italia che in Europa.

Pincamp/Adac ha inoltre inserito Jesolo International Club Camping tra i 9 campeggi più innovativi d’Europa. A ritirare il premio a Stoccarda per Jesolo Turismo Spa, il direttore di International Club Camping, Sergio Comino. «È con grande orgoglio che abbiamo accolto questa notizia», ha detto la presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, «che va a premiare i continui sforzi per implementare i servizi e la qualità della vacanza. Investimenti e lungimiranza progettuale. È stata premiata la passione da parte di tutte le persone che vi lavorano e che ringrazio». «International Club Camping», conclude, «è un fiore all’occhiello per la città e, in qualche modo, lo specchio di quanto Jesolo fa, e continuerà a fare, per essere sempre ai vertici del turismo internazionale». —