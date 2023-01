«La morte di Giuliano sia di monito per evitare altre tragedie»

«Noi chiediamo solo di sapere la verità sulla morte di nostro figlio». Papà Enzo De Seta e mamma Antonella Biasi nella loro casa a Ceggia cercano di andare avanti e ogni notizia che arriva sulla tragica morte del loro figlio Giuliano rinforza quel desiderio di sapere come sia morto davvero il 18enne studente dell’Itis di Portogruaro in quel pomeriggio del 16 settembre alla Bc Service di Noventa di Piave, dove stava affrontando un percorso di alternanza scuola lavoro.

La questione Inail passa in secondo piano rispetto al tomento che stanno vivendo da allora. Hanno solo invocato più sicurezza negli stage per tutti i giovani. Giuliano è stato schiacciato da una lastra del peso di una tonnellata che non si sa ancora come sia crollata dai cavalletti di supporto. E ancora non è chiaro perchè Giuliano si trovasse in quel punto a lavorare, quando avrebbe dovuto solo osservare gli operai più esperti e preparati.

Mai più morti senza giustizia: tutela Inail per gli studenti in alternanza scuola-lavoro Laura Berlinghieri 27 Gennaio 2023 Laura Berlinghieri

L’ulteriore beffa del mancato risarcimento Inail non li ha scossi più di tanto perché in ogni caso loro chiedono giustizia e soprattutto verità in udienza il 10 marzo.

Lo ripetono come in una litania e la loro mente è rivolta alle perizie e il processo. Ora che si apre qualche spiraglio su una riforma dell’Inail per gli stagisti il loro avvocato, Luca Sprezzola, è fiducioso: «Ogni iniziativa che sarà assunta dal governo in questa materia non può che renderci felici e soddisfatti perché la morte di Giuliano possa essere almeno servita a qualcosa per le future generazioni, perché questi ragazzi non siano lasciati soli e abbandonati al loro destino senza una protezione e tutela». La tutela infortunistica Inail prevede oggi il risarcimento solo quando a subire l’infortunio mortale è il principale percettore del reddito. E Giuliano, che viveva con i genitori e il fratellino, non poteva esserlo.

Silvana Fanelli segreteria confederale Cgil Veneto ricorda la necessità di ridefinire limiti e tutele dei percorsi. «Al tavolo del Ministero dell’Istruzione o sui percorsi di alternanza scuola lavoro, la Cgil e la Flc hanno ribadito come sia fondamentale garantire sicurezza alle studentesse e agli studenti, ripensando alla radice i Pcto. Vanno ridefiniti i limiti e gli obiettivi delle esperienze di apprendimento in contesto lavorativo. Va bene estendere a studenti e insegnanti l'assicurazione Inail, ma il problema degli infortuni va risolto alla radice».