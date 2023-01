Tangenti per la Rsa di Santa Maria di Sala: ecco i soci segreti della Fragomeni Group

Prima Fiduciaria risulta essere socio unico dell’azienda salese e funge “da schermo” legale per i veri proprietari. La fiduciaria in passato era stata tirata in ballo per i 49 milioni di euro della Lega. Occari: «Tutto falso»

paolo baron