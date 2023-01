Laura Pausini raddoppia a Venezia: due concerti in piazza San Marco

A solamente un’ora dall’apertura delle date dell’Anteprima World Tour in Piazza San Marco e Plaza de España, considerata la grande richiesta dei biglietti per la data di Venezia, Laura Pausini raddoppia il suo appuntamento e aggiunge la data di sabato 1 luglio in Piazza San Marco. La cantante italiana più amata e ascoltata nel mondo torna, a distanza di cinque anni dal suo ultimo concerto live, a riabbracciare quel pubblico che l’ha amata e le ha permesso di raggiungere mai raggiunte prima per una donna italiana nella musica.

L’artista spiega: «Tornare mi fa sentire più carica che mai, sto preparando un concerto davvero molto speciale e dedicato alla città di Venezia e alla mia musica, grazie per questo amore che mi state dimostrando!». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sui social commenta subito con soddisfazione la notizia del raddoppio del concerto. Alla data del 30 giugno in Piazza San Marco, si aggiunge quindi la seconda data per il 1º luglio. «Due serate di grande musica nella città più bella del mondo. Ti aspettiamo Laura», dice Brugnaro.

I biglietti della nuova data sono disponibili tu Ticketone e Ticketmaster.