Cadavere sui binari a Mestre: stop ai treni

Cadavere di un uomo ritrovato sui binari tra Mestre e Venezia, probabile overdose.

Il corpo era poco distante dalla stazione di Mestre.

Un altro dramma, lungo la linea ferroviaria a distanza di poche ore dal decesso avvenuto all’alba di giovedì.

Questa volta, però, non si tratterebbe di un investimento, anche se le indagini della Polizia Ferroviaria, sono ancora in corso, ma di una tragedia legata alla piaga della droga che affligge la città. Attorno alle 10.20 di venerdì 27 gennaio mattina, un treno diretto a Venezia, è riuscito a fermarsi in tempo dopo aver notato, lungo i binari il cadavere di una persona.

Stando a una prima ricostruzione degli agenti sul posto, si tratterebbe di una probabile overdose. La linea è stata fermata, rallentamenti della circolazione fino a mezz’ora tra Mestre e il centro storico.